30日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比14.5ポイント安の2765ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 2838.38ポイントボリンジャーバンド3σ 2805.59ポイントボリンジャーバンド2σ 2775.59ポイント29日TOPIX現物終値 2772.81ポイントボリンジャーバンド1σ 2765.00ポイント30日夜間取引終値 2761.00ポイント5日移動平均 2740