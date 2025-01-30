30日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比9ポイント安の647ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 661.63ポイントボリンジャーバンド3σ 655.99ポイント29日東証グロース市場250指数現物終値 653.35ポイントボリンジャーバンド2σ 647.00ポイント30日夜間取引終値 646.20ポイント5日移動平均 645.08ポイン