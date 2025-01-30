セレブ生活を送る元人気アイドルの港区ママ・石田安奈が高級バッグのコレクションを披露。「総額5,000万円はいっている」「麻痺しています」と明かした。【映像】総額5000万円…石田安奈のバッグコレクションや家賃170万円の自宅1月24日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち』#6が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI