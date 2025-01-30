数字に関する“ある必殺技”がSNSで話題だ。【映像】まだまだある！2→3、4→5、6→7にする“必殺技”今は2025年だが、もしマジックなどで間違えて「2024」と書いてしまったとき、この必殺技が火を噴く。その技とはなんと、「4」を…・漢数字「五」にする・太く塗りつぶして大きな「5」にする・延長して大きい「5」にする・デーヴァナーガリー数字の“5”にするなど多彩でアイデアにあふれたもの。これには、SNSも「役に