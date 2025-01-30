米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の建物＝２０２２年９月１９日、ワシントン/Kevin Dietsch/Getty Images（ＣＮＮ）米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は２９日開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、政策金利を据え置くことを決定した。トランプ第２次政権が２０日に発足してから初の会合となる。トランプ大統領はＦＲＢの政策に発言権を持つことや利下げを主張しており、今回の据え置き措置でＦＲＢとトランプ氏の間で緊張が高