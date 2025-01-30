40・50代のきれいめカジュアルコーデをつくるなら【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】を要チェック！ 今回は新作として登場した「優秀トップス」を紹介します。トレンド感と着回しやすさを兼ね備えた、着映えを狙えるアイテムです。これは大当たりかも！？ 大人女性のきれいめカジュアルをつくる優秀トップス 【GLACIER lusso】「衿付ニット」\4,980（税込