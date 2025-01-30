ティモシー・シャラメとの交際でも注目のカイリー・ジェンナーが、クロップド丈のツイードジャケットとプリーツのミニスカートをコーデし、パリ・ファッション・ウィークで開催されたシャネルのショーに来場した。【写真】カイリー・ジェンナー、シャネルのジャケット＆ミニスカートで美脚もアピールPageSixによると、現地時間1月28日、カイリーがシャネルの2025年春のオートクチュールコレクションに来場。同ブランドのアイコ