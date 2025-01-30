Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは２９日、鹿児島・霧島市の国分運動公園でＪ３鹿児島と練習試合を行い、３―１で実戦２連勝を飾った。２本目途中から出場したＦＷアンデルソン（２３）が同１８分に頭で２点目を放り込み、同アディショナルタイムにもアシストを記録して猛アピールした。２試合連続の３得点と好調なチームは２月１日、キャンプ最終戦でＪ３金沢と対戦する。来日３年目を迎える助っ人が乗っている。藤枝・アンデルソンは２本目