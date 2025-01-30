現地発！ スペイン人記者「久保建英コラム」レアル・ソシエダはラ・リーガでヘタフェに０−３で敗れ、公式戦３連敗。久保建英は孤軍奮闘の活躍を見せているものの出場時間が調整され、先発だったりベンチスタートだったりしている状況だ。今回はスペイン紙『ムンド・デポルティボ』でレアル・ソシエダの番記者を務めるウナイ・バルベルデ・リコン氏に、久保の先発とベンチスタートの成績を比較してもらった。【久保はチームに