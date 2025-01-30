青学大は田中悠登（左）ら6人の４年生出走者が卒業。原晋監督は新たな挑戦に臨むphoto by Kyodo News圧倒的な強さを見せつけ箱根駅伝総合優勝を果たした青山学院大。2015年の初優勝以来、実に11大会で８度目の優勝と黄金期が続いているが、今シーズン青学大史上最強と言われた４年生の出走者６人が卒業。しかも、ふたつの山区間が同時に抜けるため、来シーズンはチャレンジのシーズンとなる。果たして原晋監督はどのようなチーム