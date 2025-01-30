ソル（旧正月）や秋夕（チュソク、中秋）など韓国の二大名節に海外に出かける旅行客が最も多く選んだ国は２年連続で日本であることが２９日、明らかになった。日本が名節の海外旅行先で人気の現象は最近２年間で特に際立っている。この日、野党「共に民主党」の田溶冀（チョン・ヨンギ）議員室が仁川（インチョン）国際空港公社から受けた最近５年間（２０２０〜２０２４年）の仁川空港のソルと秋夕の旅客実績資料によると、去年の