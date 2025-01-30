陸上自衛隊が28日、公式SNSを更新し、同日から「令和6年度陸自写真コンテスト」を開催することを宣言した。陸自のX（旧ツイッター）、インスタグラム、フェイスブックに10点の写真を掲載。一般審査で「SNS賞」を選ぶ。 【写真】雪の降るなか手作業で…感謝しかない 掲載された10作品の写真のうち、お気に入りの作品に「高評価」ボタンを押して投票する。投票は2月12日の12時までとなっている。 ダイナミックな迫力