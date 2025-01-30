数カ月前まで無名に近かった中国のDeepSeekが、世界中のAI研究者から熱い注目を浴びている（写真は同社ウェブサイトより）中国のAI（人工知能）スタートアップのDeepSeek（ディープシーク）が開発した高性能・低コストの生成AIが、アメリカのAI業界に衝撃を与えている。DeepSeekは1月20日、推論能力を飛躍的に高めた大規模言語モデル「DeepSeek-R1」を発表。その性能について、アメリカのオープンAIが2024年9月にリリースした最新A