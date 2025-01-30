＜情報最前線：エンタメ舞台＞中村勘九郎（43）が「猿若祭二月大歌舞伎」（2月2〜25日、東京・歌舞伎座）で、蔦屋重三郎を描いた「きらら浮世伝」に出演する。12年に亡くなった父中村勘三郎さん（当時勘九郎）が37年前に主演した同名舞台の歌舞伎化。勘三郎さんと舞台をつくり当時の脚本を手がけ、今回演出も担う横内謙介さんとこのほど取材に応じた。【小林千穂】★タイミングに恵まれ1988年（昭63）に銀座セゾン劇場で、勘三郎