不朽の名作『ベルサイユのばら』が、50年以上の時を経てスクリーンに蘇る――。1月31日、劇場アニメ『ベルサイユのばら』がいよいよ公開される。フランス革命の時代を舞台に、男装の麗人オスカルと、隣国オーストリアから14歳で嫁いだ気高く優美な王妃マリー・アントワネットらの愛と人生を描いた作品だ。1972年から『週刊マーガレット』（集英社）で漫画連載が始まると少女たちの熱狂的な支持を集め、累計発行部数は2000万部以上