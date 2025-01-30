お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコ（45）が29日に放送された日本テレビ「上田と女が吠える夜」（後9・00）に出演。温泉の「黒湯」で「ストレスが浄化される」独特の入浴方法を明かした。今回は「温泉大好き女子が大集合！この冬行くべき温泉発表SP」と題して放送。「風呂好きがゆえについやっちゃうこと」というトークテーマで、川村は「東京って黒湯が多くて。結構好きでよく行く」と切り出した。そこで「私、黒湯に入