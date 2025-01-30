変な絵（雨穴、双葉文庫）マイブック - ２０２５年の記録（大貫卓也、新潮文庫）堕天使拷問刑（飛鳥部勝則、ハヤカワ文庫ＪＡ）青い壺（新装版）（有吉佐和子、文春文庫）同志少女よ、敵を撃て（逢坂冬馬、ハヤカワ文庫ＪＡ）烏衣の華〈２〉（白川紺子、ＫＡＤＯＫＡＷＡ）ペッパーズ・ゴースト（伊坂幸太郎、朝日文庫）全悪警視庁追跡捜査係（堂場瞬一、ハルキ文庫）チンギス紀〈４〉遠雷（北方謙三、集英社文庫）三毛猫ホーム