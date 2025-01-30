Marcela Ayres[ブラジリア２９日ロイター] - ブラジル中央銀行は２９日の金融政策委員会（ＣＯＰＯＭ）で、政策金利を１００ベーシスポイント（ｂｐ）引き上げ、１３．２５％にした。３月にも同幅の利上げを行う見通しを示し、インフレ圧力が高まる中、それ以降も追加利上げが続く道を開いた。１００ｂｐの利上げは２会合連続。全会一致の決定だった。ルラ大統領が任命したガリポロ新総裁の下では初めてとなる。中銀は声明で「