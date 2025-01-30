「生物は進化することによって進歩していく」「進化には長大な時間がかかるので、進化を目の当たりにすることは不可能である」……とかく誤解されやすい「進化論」について、楽しく、わかりやすく語り尽くした『世界一シンプルな進化論講義生命・ヒト・生物――進化をめぐる6つの問い』。本書の中から、この記事では「進化の速度は何が決定するのか？」というテーマを、グッピーを例にみていくことにします。＊本記事は『世界一