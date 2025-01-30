2019年にオリ監督に就任した西村徳文氏は2020年途中に辞任が発表されたロッテの監督として2010年に“下剋上日本一”を成し遂げた西村徳文氏は、オリックスで2016年からヘッドコーチを務め、2019年に監督に就任した。しかし同年3年ぶりの最下位に沈み、2020年も低迷。シーズン中に辞任が発表されたが、“事実上の解任”だった。新型コロナ禍で開幕が遅れたこの年。最初の9連戦で1勝8敗と苦しい船出となった。その後も状況は上向