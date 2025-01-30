金銭感覚が麻痺していないか？先週、米国のトランプ大統領とともに、ソフトバンク、OpenAI、そしてオラクルのCEOたちが発表した最大5000億ドル（約78兆円）規模のAIインフラ計画「スターゲート（Stargate）」は世界の度肝を抜いた。改めて断るまでもないが、約78兆円という事業規模は日本の一般会計予算（2024年度で約113兆円）の約7割、米国の国防費（2025会計年度で約8950億ドル＝約132兆円）の約6割に当たる途方もない金額であ