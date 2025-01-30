今国会で審議開始！パートの厚生年金加入、厚生年金で国民年金を補填、在職老齢年金引き上げー私たちの年金は本当に大丈夫か？どうなる「106万円の壁」1月24日から始まる通常国会で、年金改革が審議される。注目が集まるのが、「106万円の壁」だ。現状では、週の労働時間が20時間以上であっても、年収が106万円未満なら配偶者の社会保険の扶養となり、社会保険に加入する必要がなかった（配偶者が会社員のケース）。ところが、今国