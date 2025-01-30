アフリカや中東の一部で見られる「女性器切除」などの差別的で残酷な風習。2014年のナイジェリアでは、イスラム過激派グループ「ボコ・ハラム」に拉致された数百名の女子生徒を救出しようとするも、一部の少女は組織に留まるという特殊な反応もみられた。 【画像】スイスのジュネーブにあるWHO本部 根強く残る女性差別を分析した『家父長制の起源』より、その理由について一部抜粋、再編集してお届けする。 「女性