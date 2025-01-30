「春節」で賑わう中国。国内では新年を祝う爆竹や花火が響き渡る中、延べ90億人が大移動するという。2025年の春節の旅行先で人気急上昇部門1位に輝いたという山形県へと取材班は向かった。ウラには“赤いアプリ”の存在があった。中国国内では爆竹や花火でお祝いムード旧正月の春節を迎えお祝いムードの中国では、28日、新年を祝う爆竹や花火が響き渡った。花火を楽しむ人々は、「楽しいわ！花火代は4000円ほどね！」「家族全員が