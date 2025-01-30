今年1月、面識のある30代女性に繰り返しストーカー行為をした疑いで50歳男が逮捕されました。ストーカー行為等規制法違反の疑いで逮捕されたのは上越市に住む派遣社員の男(50)です。男は、1月17日から26日までの間、面識があるだけの30代女性に対して好意をもち、複数回にわたり勤務先に押しかけ、つきまとった疑いがもたれています。事件は、女性から上越署に被害を相談をしたことで発覚しました。その後