お笑いコンビ・サバンナの八木真澄が、ファイナンシャル・プランニング技能士1級を取得し、見栄を張らずにハッピーに過ごす生き方を説いた本を出すなど、話題になっている。そんな八木に、“脱見栄”の極意を聞いた。【映像】サバンナ八木が愛用する1200円の腕時計最初の極意は「腕時計は価格より機能」だ。「5000万円の時計は見にくい、文字盤とか。100円のやつが一番見やすい」との理由から、今は1200円の時計を付けている。