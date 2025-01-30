【UEFAチャンピオンズリーグ】アストン・ヴィラ 4−2 セルティック（日本時間1月30日／ヴィラ・パーク）【映像】旗手怜央、超絶グラウンダーの“神アシスト”炸裂の瞬間絶望していたファンたちを呼び起こす圧巻のアシストだった。セルティックに所属する日本代表MF旗手怜央のキラーパスにSNSが話題沸騰となっている。旗手のアシストが生まれたのは、日本時間1月30日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ最終節のア