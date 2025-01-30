米電気自動車（ＥＶ）大手テスラが２９日発表した２０２４年１０〜１２月期決算は、売上高が前年同期比２％増の２５７億７００万ドル（約４兆円）、営業利益は２３％減の１５億８３００万ドルだった。値引き販売を積極的に実施した一方で、期待ほど販売台数が伸びなかったことが響いた。最終利益は７１％減の２３億１７００万ドルだった。前年同期に一時的な税優遇措置として約６０億ドルの利益を計上した反動から大幅な減益と