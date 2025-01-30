万引や窃盗などの容疑で逮捕された不法移民の拘束継続を義務付ける法案に署名したトランプ米大統領＝29日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は29日、ホワイトハウスで演説し、キューバのグアンタナモ米海軍基地に不法移民約3万人を収容する施設の設置を指示する大統領令に同日署名すると述べた。不法移民が凶悪犯罪を引き起こしているとし、グアンタナモに収容すれば脱出するのは難しいと指摘。「移民