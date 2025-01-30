「格差が努力で乗り越えられる」という物語は、ますます現実味を失っている（写真：bee／PIXTA）希望格差が拡大した令和社会において、自分の成功より「推し」の成功を望む若者が急増しているという。その背景には何があるのか。「パラサイト・シングル」や「婚活」などの言葉を世に出し、近著『希望格差社会、それから』を上梓した山田昌弘氏が解説する。平成時代を総括すると、「停滞した豊かな社会」ということができる。昭和で