TBSを退職後、無職や引っ越しセンターなどでのアルバイトを経験。最近は、バラエティ番組『国境デスロード』（ABEMA）の撮影で世界中を飛び回っていた大前プジョルジョ健太さん（写真：ABEMA提供）「気づいたらTBSを退職していました。当時28歳だったんですけど、自分の将来を考えたときに『本当にこのままでいいのか』という不安があって……」映像ディレクターの大前プジョルジョ健太さん（以下、大前さん）が2024年1月にTBSを退