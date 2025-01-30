広瀬すず主演ドラマ『クジャクのダンス、誰が見た？』（TBS系）第2話の場面写真が公開された。 参考：広瀬すずの真っ直ぐな眼差しが心を揺さぶる『クジャクのダンス』第1話時点で犯人を考察 本作は、浅見理都の同名漫画を実写化するヒューマンクライムサスペンス。クリスマスイブの夜に元警察官の父親を殺された娘が、遺された手紙を手がかりに真相に迫っていく。広瀬演じる主人公・山下心麦とともに事件の真相を追