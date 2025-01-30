フォロワーからのリプ感激…!?【漫画】本編を読む虎太郎(@K0TAR0o0)さんはSNSを中心に漫画を公開し、Xのフォロワー数は3.8万人(2025年1月27日現在)を数える。「社員がフォロワーな話」は、虎太郎さんがSNSで公開したオリジナル作品。SNSで絵師の活動をする主人公だが、なんと上司がその絵師のフォロワーであることから物語が始まる。お互いの素性をを知らずに、SNS上で温かいメッセージのやり取りが繰り広げられてゆく…。本作を描