「姿勢矯正トレーナーRegulus」を運営するホリスティック・コンディショニング・レグルスは2月7日15時15分〜16時30分に、冬場に増える高齢者の転倒事故を防ぐための「体に負担が少ない姿勢体操」イベントを、熊本市立 植木病院（熊本県熊本市）西側の芝生公園（雨天時は植木中央公園運動施設体育館）にて開催する。参加費は無料で、メールでの事前登録が必要。姿勢指導の実施イメージ●元救急隊員が毎日短時間でできる体操を教え