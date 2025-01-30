現地１月29日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ最終節で、南野拓実が所属するモナコが敵地でイタリア王者のインテルと激突した。南野が４−２−３−１のトップ下で先発したモナコは、開始２分にいきなりピンチを迎える。自陣ボックス内でザカリアがテュラムを倒してPKを献上。これをラウタロに決められて先制を許す。さらに12分、ディマルコのパスからテュラムに最終ラインを抜け出されると、マウィサがたま