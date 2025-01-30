現地時間１月29日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ最終節で、首位のリバプールは、19位のPSVと敵地で対戦した。無傷の７連勝ですでにノックアウトフェーズ・ストレートインを決めているなか、サラーやファン・ダイクら主力はベンチ外に。遠藤航が中盤で今季CL初先発を果たした。リーグフェーズ全勝を目ざすリバプールは28分、猛プレスをかけたキエーザがペナルティエリア内でファウルを受け、PKを獲得