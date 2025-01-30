Image: Shutterstock 中国のAIスタートアップ、DeepSeek（ディープシーク）がOpenAIのデータを不正に入手した可能性が浮上し、Microsoft（マイクロソフト）とOpenAIが共同で調査を進めています。 現在、DeepSeekは従来の大規模言語モデル（LLM）と同等かそれ以上の性能を持ちながら、より少ない計算資源で動作するとしてAI市場に衝撃を与えています。DeepSeekの不正取得疑惑とは？米Bloomber