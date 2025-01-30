香取慎吾主演のドラマ『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』(フジテレビ系、毎週木曜22:00〜 ※FODで見逃し配信)の第4話が、きょう30日に放送される。今作は、ある不祥事で退社に追い込まれてしまった元報道番組のプロデューサー・一平(香取)が、再起を図るため政治家を目指し、その戦略として亡くなった妹の夫と子どもたちと同居し、ニセモノの家族＝“ホームドラマ”を演じることを決意する…という物語。画策通りの“