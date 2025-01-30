【取材の裏側現場ノート】ソフトバンクで長く打撃投手を務める浜涯泰司さん（５４）は左ヒジの手術を経て、この春３３回目のプロ野球キャンプを迎える。１９９２年ドラフト３位でダイエー（現ソフトバンク）に入団。９９年に現役を退き、翌年から打撃投手に転身して今に至る。１年契約の「裏方」はシビアな仕事だ。技量不足、イップスなどが理由で現場を去る仲間は絶えなかった。オンリーワンの存在ゆえに、グラウンドに立ち続