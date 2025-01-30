(見出しを修正して再送します)［ニューヨーク２９日ロイター］ - 終盤のニューヨーク外為市場では、ドルが主要通貨に対して堅調に推移した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）はこの日まで開催した米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で予想通り金利を据え置いたものの、年内の追加利下げについては手掛かりをほとんど示さなかった。 ＦＲＢは全会一致で、フェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標を４．２５─４．５０％に据え