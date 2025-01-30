米メディアが報じたパドレスからFAとなっていたキム・ハソン内野手がレイズと合意したと米スポーツ局「EPSN」のジェフ・パッサン記者が伝えた。2年総額2900万ドル（約45億円）の契約で1年目終了時にオプトアウト権がつく。キムは2023年にユーティリティ部門でゴールドグラブを獲得。2023年は17本塁打＆38盗塁を記録し、昨季も11本塁打＆22盗塁をマークした。しかし、8月に右肩を負傷しシーズン終了となっていた。オフには年