 SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。邑田 （@murata116）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）ボツ日記 お尻の臭いを嗅ぐのは、猫同士の挨拶。なのに、何故か邑田さん自身も猫にお尻を嗅がれてしまいました（笑）同族認定されてしまったのでしょうか？ 可愛いですね〜！いかがでしたか？邑田 （@murata116）さんはほかにも様