早いもので、2025年に入ってからすでに1か月が経過しました。忘年会・新年会シーズンも終わり、「今年も飲みすぎた……」と反省した人も少なくないのではないでしょうか。そんなお酒好きの悩みを解決すべく、昨年開発された“飲みづらい”グラスが話題を集めています。手がけたのは、「よなよなエール」でおなじみのクラフトビールを製造する株式会社ヤッホーブルーイング。不思議なグラスについて、開発を担当した“ごらく課