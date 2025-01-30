“嗅覚で楽しむ体験型イベント”として話題になり、これまで全国各地で計30万人以上を動員してきた『におい展PLUS＋（プラス）』が、2月7日（金）からいよいよ兵庫県で初めて神戸で開催されます。いいにおいから、“世界一”の悪臭まで一堂にそろうという同展。いったいどのような形で“においを展示”するのでしょう？具体的に何のにおいを体験できるのでしょうか？運営会社に取材しました。兵庫県で初開催の「におい展PLUS