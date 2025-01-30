G2アメリカジョッキークラブカップ26日に中山競馬場で行われた伝統のG2アメリカジョッキークラブカップ（AJCC、芝2200メートル）は昨年の日本ダービー馬、ダノンデサイル（牡4・安田）が直線差し切って重賞3勝目を挙げた。有馬記念から中4週、前年ダービー馬の参戦は26年ぶり、横山典弘騎手から戸崎圭太騎手への乗り替わりなどに注目が集まった中での快勝劇。ゴール前では“既視感”がある光景が繰り広げられていたことをファン