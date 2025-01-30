YouTubeチャンネル『Pastel Cat World』に投稿されたのは、元ボス猫さんが飼い主さんの膝の上に乗せてほしいと甘えてくる時の様子。 元ボス猫さんの可愛すぎる姿は45万回再生を突破し、「反則的な可愛さね」「あ～たまらんです♡」「こんな声で鳴かれたら仕事止めて膝に乗せるしかない」といったコメントが寄せられています。 膝の上に乗せて！ こちらを見上げながら「ンナー」と可愛い鳴き声を上げているの