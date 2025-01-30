日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事、49）が28日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、「紙の保険証」復活について苦言を呈した。 【写真】組むならこっち？玉木雄一郎氏の「喫茶『たまき』」で会談した吉村氏 「立憲が“紙の保険証”復活法案を提出『廃止は時期尚早』」と題したニュースを引用。立憲民主党が、2024年12月に新規発行が停止された紙の保険証の発行を復活させるための法案を提出したというも