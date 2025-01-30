兵庫県の斎藤元彦知事（47）が29日、県庁での定例会見で、斎藤氏のパワハラ疑惑などを告発した文書問題を究明する百条委員会が27日に公開した聞き取り調査結果で、県議2人が元総務部長から元県民局長（2024年7月に死去）の公用パソコンに保存されていた私的情報が書かれた紙を見せられたと証言したことについて「私が直接本人（元総務部長）から聞いた時は『そういったことはしていません』ということでしたので。本人の言葉です