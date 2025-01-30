各地で起きた村八分事件をもとに、現代日本の闇に隠されている“村社会”の実態を暴く衝撃のヴィレッジ《狂宴》スリラー『嗤う蟲』で、移住組の若夫婦をジワジワと追い詰める恐怖妻を演じた杉田かおる。還暦を迎え、ますます演技に磨きがかかる杉田に、本作への思いとともに、これまでの俳優人生で学んだ「掟」について話を聞いた。【写真】昨年還暦を迎えた杉田かおる、インタビュー撮りおろしショット◆疎外感があっても溶け込