2020年1月期に放送され、その年のドラマ賞を多数受賞するなど社会現象を巻きおこした円城寺マキの同名漫画をドラマ化した『恋はつづくよどこまでも』（TBS系）の放送から早5年。多くの視聴者の胸をキュンとさせたキャストたちの現在をまとめてみた！【写真】上白石萌音＆佐藤健ら『恋はつづくよどこまでも』キャスト＜フォトギャラリー＞■上白石萌音本作で主演を務めた上白石萌音が演じたのは、高校時代の運命的な出会いをき